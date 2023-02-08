Focus назвал свидетельства грандиозного провала антироссийских санкций Запада

Focus назвал пять свидетельств грандиозного провала антироссийских санкций Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкционные ограничения, введенные западными странами из-за специальной военной операции на Украине, потерпели грандиозный провал, поскольку не смогли сломить экономику России, а также оставить ее без доходов от продажи топлива. Об этом пишет Focus.

Как отмечает издание после начала спецоперации западные страны ввели многочисленные санкции, которые навредили Москве в значительно меньшей степени, чем предполагали изначально.

По данным МВФ, в скором времени российская экономика напротив будет расти, и даже быстрее, чем в ФРГ. В публикации отмечается, что это происходит из-за того, что сырье России доходит до покупателей Запада, товары которых сложными путями доходят до потребителей РФ.

В статье говорится, что финансовую систему России после отключения от международной платежной системы SWIFT не рухнула за счет профицита текущих операций. В материале также говорится о том, что российская экономика держится еще за счет большого объема товаров из Китая.

Напомним, ранее МВФ изменил прогноз по российской экономике в 2023 году, улучшив его с падения в 2,3% на рост в 0,3% в 2023 году.