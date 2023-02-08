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НовостиПолитика8 февраля 2023 9:09

Республиканец Гетц раскритиковал слова Байдена о вине Путина в проблемах США

Он считает, что это вина властей
София ГОНЧАРОВА
Республиканец Гетц раскритиковал слова Байдена о вине Путина в проблемах США

Республиканец Гетц раскритиковал слова Байдена о вине Путина в проблемах США

Фото: REUTERS

Американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц выступил с критиков й адрес президента страны Джо Байдена, заявившего, что "Россия виновата" в проблемах жителей США.

- Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом "налог Путина". Это твоя вина, Джо, - написал Гетц в Твиттер.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден утверждает, что резкий рост цен в США в марте 2022 года произошел из-за России, а конкретно из-за военной спецоперации на Украине. Тем временем, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден сам спровоцировал безудержную инфляцию, а также рост цен на газ и продовольствие в стране.

А днем ранее он высказывал мнение, что Соединенные Штаты тратит десятки миллиардов долларов на Украину для разжигания конфликта, который не отвечает национальным интересам американской стороны.