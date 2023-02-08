Аналитик назвала комфортный для россиян размер ставки по ипотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комфортный для граждан России размер ставки по ипотечному кредиту не должен превышать 4%, заявила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

«С точки зрения потребителей комфортная ставка не должна превышать 4%, однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Как объяснила эксперт, в противном случае уровень маржи банков будет отрицательным. По словам Богомоловой, в ближайшем будущем ставка по ипотеке вряд ли упадет до уровня 2-4%. Аналитик отметила, что ипотечные ставки зависят от ключевой, а сегодня предпосылок для ее резкого снижения Банком России не видно.

В свою очередь директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина высказала мнение, что с учетом текущего уровня инфляции снижения ипотечной ставки ниже 4% в среднесрочной перспективе не произойдет. По ее мнению, для такого сценария ключевая ставка должна находиться на уровне не более 3%, однако такого не было за всю историю наблюдений за этим показателем.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах.