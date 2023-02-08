Глава Zoom заявил, что компания прощается с 1,3 тысячи талантливых коллег из-за неопределенности в мировой экономике Фото: REUTERS

Сервис видеоконференций Zoom анонсировал сокращение штата своих сотрудников на 15%. Об этом сообщил пресс-служба компании Zoom Video Communications на своем сайте.

«Мы приняли тяжелое, однако необходимое решение о сокращении нашей команды примерно на 15% и прощаемся с порядка 1,3 тыс. трудолюбивых, талантливых коллег», - приводятся слова главы компании Эрика Юаня.

По его словам, данная мера связана неопределенностью в мировой экономике. Как он отметил, компания несет ответственность за вынужденные увольнения. Юань также заявил, что оклад руководителей высшего звена сократят на 20%, а сам сервис откажется от выплат им годовых премий.

Напомним, во вторник, 7 февраля, стало известно, что американская авиастроительная корпорация Boeing планирует сократить около двух тысяч своих сотрудников в этом году. Ранее намерении уволить две тысячи сотрудников заявил PayPal, указав на экономические проблемы.