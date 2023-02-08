Визит Лаврова в Судан застал Запад врасплох Фото: REUTERS

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавший с визитами в эту страну послов Евросоюза и Соединенных Штатов, стал для Запада неожиданностью, заявили источники, знакомые с ситуацией.

По информации Bloomberg, визит послов стран ЕС и США был запланирован уже давно, но запланированные на этот же день переговоры с главой российского МИД «застали западные столицы врасплох». Как отмечается в сообщении, Москва укрепляет сотрудничество со странами Африки, несмотря на попытки ее изолировать.

Напомним, Лавров в среду, 8 февраля, посещает Мавританию, где проведет переговоры с президентом страны Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД республики Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. После этого российский дипломат нанесет визит в Судан.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 5 февраля, Лавров посетил с рабочим визитом столицу Ирака – Багдад.