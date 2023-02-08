Медведчук: Зеленский пустил мир под нож ради оваций Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель политсовета "Оппозиционная платформа - За жизнь", запрещенной на Украине, Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пустил под нож мир, а также законность и стабильность своей страны.

По его мнению. что это было сделано ради оваций со стороны Запада.

- В конце 2020 года социология показывает, что партия президента Зеленского "Слуги народа" потеряла свое лидерство ... И вот тут Зеленскому понадобились враги ... Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику, - заявил Медведчук РИА Новости.

Именно с этого момента, как полагает политик, "Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте".

- Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти ...ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны, - отметил он.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил о лишении украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. По его словам, решение принято по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и миграционной службы.

Также до этого Ренат Кузьмин раскритиковал деятельности президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в превращении в "диктатора".