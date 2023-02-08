В Амурской области построят завод, способный перерабатывать до 40% регионального урожая сои

Губернатор Василий Орлов обсудил с инвесторами строительство нового завода по переработке сои. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области построят крупный завод по переработке сои. Новое предприятие сможет осваивать до 40% урожая, собранного по всему региону. Производство будет расположено рядом с Белогорском. Условия строительства глава региона Василий Орлов 8 февраля обсудил с инвесторами – представителями агропромышленного холдинга «Содружество».

«Амурские аграрии в этом году поставили очередной рекорд, собрав больше 1,6 миллиона тонн сои. В планах - дальнейшее увеличение урожайности, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Мы заинтересованы в том, чтобы соя не вывозилась из региона в необработанном виде, а максимально перерабатывалась на территории области. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь в реализации проекта. Новый завод сможет переработать около 40 % амурского урожая сои. Кроме этого, предприятие создаст новые рабочие места, даст стимул к развитию растениеводческих хозяйств, а вместе с ними и сел, в которых они расположены».

Идея создания предприятия обсуждалась еще в феврале 2019 году в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Конкретные соглашения были подписаны в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме.

«В ноябре-декабре 2023 года планируем выйти из экспертизы, чтобы в 2024 году начать строительство. Наш план - запустить завод к сезону сбора урожая 2025 года», - рассказал заместитель директора компании «Содружество» Павел Зарьков.

Новое предприятие расположится рядом с территорией опережающего развития «Амурская», постановление о создании которой 11 января 2023 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Василий Орлов предложил проработать вопрос о расширении границ ТОР, чтобы важное для региона предприятие стало ее резидентом. Это даст инвестору целый ряд налоговых льгот и позволит ускорить строительство.