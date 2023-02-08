Число жертв взрыва газа в Тульской области выросло до шести Фото: соцсети

Количество погибших при взрыве газа в городе Ефремов Тульской области достигло шести человек, сообщило региональное Следственное управление Следственного комитета (СУСК).

«В настоящее время имеются сведения о шести погибших, среди них три женщины и трое мужчин. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Следователи рассматривают несколько версий проишествия, точная причина взрыва будет установлена после проведения следственных действий, добавили в СУСК Тульской области.

Как писал сайт KP.RU, взрыв газа в многоквартирном жилом доме в городе Ефремов Тульской области произошел во вторник, 7 февраля. К взрыву, как уточнили правоохранители, привела неисправность газового оборудования.

В сети появилось видео с места взрыва в жилом дома в Ефремове. На кадрах видно, что многоэтажное здание сильно разрушено.