Эрдоган намерен провести всеобщие выборы, несмотря на последствия землетрясения Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен отменять всеобщие выборы в стране, несмотря на разрушения и многочисленные жертвы в результате землетрясения, рассказали официальные лица, знакомые с вопросом.

Как передает Bloomberg, «Эрдоган, которому предстоит одна из самых сложных предвыборных гонок за два десятилетия его пребывания у власти, планирует провести голосование 14 мая», то есть после истечения 90-дневного срока чрезвычайного положения. Отмечается, что чрезвычайные мероприятия могут завершиться и раньше.

Как писал сайт KP.RU, число жертв от мощнейших землетрясений в Турции приблизилось к семи тысячам, пострадали более 38 тысяч человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировали на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, 6 февраля. Оно привело к многочисленным разрушениям, в том числе и в Сирии. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Сейчас в стране фиксируют новые подземные толчки.

Тем временем спасатели МЧС России направились в турецкий Хатай вытаскивать из-под завалов семью россиян.