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НовостиПолитика8 февраля 2023 10:35

Врио главы ЛНР Пасечник считает очень сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения

ВСУ скапливают достаточные резервы, для того, чтобы контратаковать, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Врио главы ЛНР Пасечник считает очень сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения

Врио главы ЛНР Пасечник считает очень сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения

Фото: REUTERS

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике очень тяжелая, считает временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. Это касается не только Сватово и Кременной – это и Лисичанк, и Рубежное, и направление Троицка. То есть это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пасечника, Вооруженные силы Украины скапливают в этих районах достаточные резервы, для того, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории.

Напомним, ранее командир отряда спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о продвижении российских войск в Артемовске (Бахмут). По его словам, Вооруженные силы уже удалось занять несколько улиц города.