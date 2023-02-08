Врио главы ЛНР Пасечник считает очень сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения Фото: REUTERS

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике очень тяжелая, считает временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Ситуация, безусловно, очень сложная. Это касается не только Сватово и Кременной – это и Лисичанк, и Рубежное, и направление Троицка. То есть это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пасечника, Вооруженные силы Украины скапливают в этих районах достаточные резервы, для того, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории.

Напомним, ранее командир отряда спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил о продвижении российских войск в Артемовске (Бахмут). По его словам, Вооруженные силы уже удалось занять несколько улиц города.