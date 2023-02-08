Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о большом числе иностранных наемников в Артемовске Фото: REUTERS

Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что в Артемовске на стороне Киева в боевых действиях участвует большое число иностранных наемников.

По его словам, ВСУ все еще пытаются прорываться в город, в том числе для того, чтобы забрать "не рядовых раненых".

- Не обычных раненых, а высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. ... Очень много иностранных наемников, - рассказал военный в эфире "Соловьев Live".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Как уточнили в Минобороны РФ, боевики 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны Украины были переброшены из Киева. Их обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

А до этого российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины, три бронемашины и два танка.