Прибрежная зона турецкого Искендеруна затоплена после землетрясений Фото: EAST NEWS

В городе Искендерун, расположенном в турецкой провинции Хатай, после мощнейших землетрясений поднялся уровень моря в прибрежной зоне затоплены дороги со вторника, 7 февраля.

Как передает газета Yeni Safak, на бульваре Мете Аслан вода разлилась на 200 метров. Потоп привел к затруднению автомобильного движение в прибрежном районе, однако отмечается, что вода добралась только до дорог, а к жилым домам на данный момент не подошла.

Кроме того, в Искендеруну уже третьи сутки бушует крупный пожар, который начался после землетрясения в порту города, где загорелись сотни грузовых контейнеров. Как сообщается, огнем охвачен почти весь порт, над которым поднялся густой столб черного дыма высотой в несколько метров.

Напомним, в понедельник, 6 февраля зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7 на юго-востоке и в центральной части Турции, что привело к многочисленным разрушению. По последним данным, число жертв выросло достигло 8,5 тысяч. При этом подземные толчки продолжаются и сегодня, 8 февраля, зафиксировали по меньшей мере четыре новых землетрясений.