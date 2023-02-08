Король Британии Карл III примет Зеленского в Лондоне

Король Великобритании Карл III Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского, сообщла пресс-служба Букингемского дворца.

Как передает телеканал BBС, монарх встретится с украинским лидером в ходе его визита в Лондон в среду, 8 февраля.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как уточнили в канцелярии британского премьера, политики обсудят поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.

Сунак намерен предложить Зеленскому помощь в обучении украинских военнослужащих, в том числе пилотов истребителей. Кроме того, глава британского правительства предложит украинскому лидеру вооружения более дальнего радиуса действия, "чтобы подорвать способность России наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины", заявили в пресс-службе Сунака.