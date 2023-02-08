Число жертв взрыва газа в Тульской области выросло до восьми Фото: из соцсетей

Число жертв взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в экстренных службах региона.

«Уже восемь погибших», - приводит РИА Новости заявление, сделанное экстренных службах.

Напомним, подъезд пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области обвалился из-за взрыва газа в минувший вторник, 8 февраля. Сообщалось о гибели шести человек. Утром в среду, 8 февраля, МЧС России сообщали о ходе поисково-спасательных работ, которые продолжались всю ночь. Как писал сайт KP.RU, в ведомстве отметили, что поиск пострадавших еще продолжается, а к утру спасатели смогли разобрать уже половину завалов.

«Комсомольская правда» также пообщалась с одним из очевидцев произошедшего. 12-летняя девочка рассказала, как двое ее друзей чудом спаслись за считанные секунды до обрушения здания.