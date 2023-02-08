Британский полковник вспомнил слова Путина о слабости Запада Фото: REUTERS

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что российский лидер Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада. Об этом он пишет в статье для издания i news.

- Путин (начал спецоперацию), потому что считал Запад слабым в военном и политическом отношении, и был прав, - признает автор публикации.

По мнению эксперта, у Великобритании блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства.

- Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы, - обратил внимание военный.

А накануне сообщалось, что страны Запада не намерены поставлять Украине истребители F-16. Причина такого решения связана с опасениями наземной сети российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе С-400. Кроме того, российские силы для обнаружения летательных аппаратов противника использует специальные радары.

Кроме того, обозреватель The American Thinker Раджан Лаад высказывал мнение, что неконтролируемая поддержка украинской стороны рискует обернуться серьезной опасностью как для Запада, так и для демократии самой Украины.