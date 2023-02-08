Шольц отказался участвовать в гонке поставок вооружений Украине

Шольц пообещал не участвовать в «спекуляциях» о поставках Украине истребителей и подлодок Фото: REUTERS

Германия не будет участвовать в гонке поставок Украине танков, боевых самолетов и подводных лодок Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Что вредит сплоченности, так это публичное повышение ставок, конкурентная борьба под девизом «боевые танки, подлодки, самолеты – кто потребует больше». Вредят броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать», – сказал политик, выступая в парламенте ФРГ.

Как заверил Шольц, Берлин не намерен принимать решения, которые могут сделать НАТО прямым участником конфликта.

Напомним, ранее Шольц отверг идею поставок Украине истребителей, уточнив, что такой вопрос даже не возникает.

Как писал сайт KP.RU, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к Германии с призывом передать Киеву хотя бы одну подводную лодку.