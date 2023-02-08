Полковник США Макгрегор высмеял планы Дуды помочь Киеву захватить Крым Фото: REUTERS

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о «планах» президента Польши Дуды помочь Киеву захватить Крым. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Ведущий Эндрю Наполитано спросил у военного, что он думает по поводу призыва президента Польши поддержать стремления Зеленского взять под свой контроль полуостров. Спикер рассмеялся, еще раз уточнив, не ослышался ли он по поводу амбиций польского лидера.

«Президент Польши хочет, чтобы американские войска вмести с польскими помогли ВСУ захватить Крым, но это невозможно», - сказал Макгрегор.

Офицер подчеркнул, что с его стороны это безумие даже говорить о таком. Он, похоже, употребляет что-то галлюциногенное.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

Он отметил, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает.

По его мнению, что украинское сопротивление рушится. Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо.

Макгрегор подчеркнул, что на Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях.

27 января 2023 года Макгрегор сказал, что США проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта.

Офицер уточнил, что вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией.