Суд продлил срок ареста публициста Кара-Мурзы* по делу о госизмене Фото: REUTERS

Басманный суд Москвы продлил срок ареста публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы*, обвиняемого в государственной измене и публикации фейков о Вооруженных силах России.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, срок ареста Кара-Мурзы* был продлен до 12 марта этого года. Сторона защиты просила избрать публицисту меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд отказал в ходатайстве. Предыдущий срок ареста общественного деятеля истекал 12 февраля.

Напомним, уголовное дело о госизмене было возбуждено в отношении Кара-Мурзы* осень прошлого года. Российские силовики выяснили, что на протяжении многих лет оппозиционер оказывал различным организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это публицист получал около 30 тысяч долларов в месяц (порядка 1,7 миллиона рублей). Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

*Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов