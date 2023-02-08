В России предложили разрешить легально оставаться стране пленным бойцам ВСУ Фото: REUTERS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнопленных.

По ее словам, в своих письмах они просят не возвращать их домой, поскольку украинские власти вновь бросают людей на передовую.

- Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военных, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят их на передовую, тем самым, обрекая на гибель, - написала омбудсмен в посте в своем телеграм-канале.

Москалькова указала, что это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Из-за этого, как сообщает "Парламентская газета", в России предлагают создать особый правовой механизм, который мог бы позволить украинским военнопленным оставаться в РФ. Уточняется, что разработкой данной инициативы должны заняться в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что родные некоторых пленных из Украины просят не возвращать бойцов домой. По его утверждениям, попавшие в плен военные из Украины рассказывают откровения о службе и отношении к ним в ВСУ.