Шольц анонсировал новые санкции Евросоюза против России к годовщине начала спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Евросоюз усилит санкционное давление на Россию и введет новые ограничения к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Санкции против России мы еще раз ужесточим к годовщине начала боевых действий», – сказал политик в ходе своего выступления в парламенте ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен ввести новые санкционные ограничения в отношении Москвы к 24 февраля 2023 года, то есть к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

Незадолго до этого глава ЕК заявила о намерении ввести десятый пакет санкций в отношении России. Как уточнила фон дер Ляйен, новый пакет будет направлен в основном на то, чтобы «закрыть лазейки и покончить с обходами санкций». Он будет иметь «огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», предупредила она.