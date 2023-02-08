Прокуратура Нидерландов объяснила, почему не может преследовать Путина по делу MH17

Нидерланды не будут преследовать Путина по делу MH17 из-за его иммунитета главы государства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти Нидерландов не могут преследовать президента России Владимира Путина по делу о крушении пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, поскольку он обладает иммунитетом главы государства.

Как заявила на пресс-конференции представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар, на момент катастрофы самолета Путин «был главой государства, и сейчас он является главой государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию».

Напомним, расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, приостановлено за недостатком улик, необходимых для выдвижения новых обвинений по данному делу.

Как писал сайт KP.RU, 17 ноября 2022 суд в Гааге внес приговор по делу о сбитом над Донбассом малазийском Boeing. В решение суда указано, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» с поля под Первомайским.