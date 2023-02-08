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НовостиПолитика8 февраля 2023 14:20

Путин призвал вывести российские технологии на новый уровень за короткий срок

Это позволит обеспечить технологический суверенитет в производстве любой критически важной продукции, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал вывести российские технологии на новый уровень за короткий срок

Путин призвал вывести российские технологии на новый уровень за короткий срок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России необходимо вывести на новый уровень собственный технологии за короткий срок, заявил президент РФ Владимира Путин в ходе вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это позволит стране обеспечить технологический суверенитет и независимость в производстве любой критически важной продукции. Путин подчеркнул, что в этом направлении нужно работать на опережение и активно заниматься созданием собственных уникальных решений. По мнению президента, у России есть для этого и крепкие научные традиции, и мощный задел.

Напомним, ранее Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности.