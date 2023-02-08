Путин призвал вывести российские технологии на новый уровень за короткий срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России необходимо вывести на новый уровень собственный технологии за короткий срок, заявил президент РФ Владимира Путин в ходе вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в науке, IT, промышленности, транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны направлениях», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это позволит стране обеспечить технологический суверенитет и независимость в производстве любой критически важной продукции. Путин подчеркнул, что в этом направлении нужно работать на опережение и активно заниматься созданием собственных уникальных решений. По мнению президента, у России есть для этого и крепкие научные традиции, и мощный задел.

Напомним, ранее Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности.