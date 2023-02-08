Жители России до 28 февраля могут принять участие в конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои»

Художники со всей России могут попробовать свои силы в конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Фото: Максим Киселев/ТАСС.

Художники со всей России могут попробовать свои силы в конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Заявки на участие в нем принимаются до 28 февраля 2023 года. Главная цель проекта – увековечить подвиг военнослужащих, врачей и медсестер, тружеников тыла и волонтеров Донбасса.

Конкурс проходит при участии Президентского фонда культурных инициатив. Участие в нем – это уникальный шанс для художников, скульпторов и дизайнеров. Главный приз – возможность увидеть свой эскиз воплощенным в жизнь. По итогам конкурса работы победителей войдут в альбом монументальных символов и скульптур. Они будут изготовлены и установлены в городах России, а также представлены на самых популярных выставочных площадках страны.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить рисунок, эскиз, фотографию работы или её 3D модель по ссылке на сайте проекта или по электронной почте. От конкурсантов также требуется коротко описать, какой смысл вложен в работу.

Победителей конкурса будет выбирать профессиональное жюри, а также народное голосование. Оно будет запущено на сайте KP.RU. Для победителей народного голосования, помимо возможности изготовления скульптурной работы, предусмотрены поощрительные денежные призы.

В рамках конкурса в Сочинском государственном университете 9 февраля 2023 года пройдет образовательная лекция о развитии монументальной скульптуры. Начало мероприятия – в 13:00.