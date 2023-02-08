Мишустин: добровольцы, получившие инвалидность в ходе СВО, будут получать две пенсии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добровольцы, получившие инвалидность в ходе военной операции на Украине, смогут получать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

«Правительством скорректированы правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания, что позволит им одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации, которые предусмотрены российским законодательством», сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что в разработке находятся другие решения, о них правительство сообщит позже.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году.

Он подчеркнул, что для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия.

Глава кабмина заявил, что такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства.

Ранее 29 ноября 2022 года Мишустин заявил, что доходы федеральной казны в 2022 году оказались на 10% выше, чем в 2021-м и достигли 20 трлн. рублей.

Премьер отметил, что расходы федерального бюджета за эти 9 месяцев тоже увеличились - на 5,5%. По словам Мишустина, это связано с ростом различных социальных выплат.