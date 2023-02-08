Прокуратура Нидерландов заявила о причастности России к передаче ЗРК «Бук» ополченцам ДНР Фото: REUTERS

Руководство России причастно к передаче ополченцам Донецкой народной республике зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого в 2014 году якобы был сбит малайзийский Boeing, считает прокуратура Нидерландов.

«Имеются веские основания полагать, что в России решение о предоставлении ЗРК «Бук» сепаратистам ДНР было принято президентом», – сказано на сайте ведомства.

В прокуратуре сообщили, что к такому выводу пришла Совместная следственная группа (ССГ) в ходе расследования в отношении лиц, причастных к крушению самолета. Вместе с тем ведомство признало, что следствие не имеет конкретных доказательств для начала новых судебных процессов.

Напомним, расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, приостановлено за недостатком улик, необходимых для выдвижения новых обвинений по данному делу.

Как писал сайт KP.RU, власти Нидерландов не могут преследовать президента России Владимира Путина по делу о крушении пассажирского Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, поскольку он обладает иммунитетом главы государства.