Казахстан запретил иностранцам проживать в стране по внутреннему паспорту Фото: ТАСС

Власти Казахстана изменили правила оформления вида на жительство, запретив иностранцам проживать в республике по внутреннему паспорту.

Как сообщает пресс-служба МВД Казахстана, теперь для получения вида на жительство все иностранцы, в том числе граждане России, должны будут предъявить заграничный паспорт, срок действия которого составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления.

Для получения на временное проживание, максимальный срок которого составляет один год, помимо заявителя должен присутствовать собственник жилья, где иностранный гражданин хочет поселиться, лицо, действующее по доверенности от собственника или нотариально заверенное согласие собственника.

В МВД Казахстана объяснили, что ужесточение мер необходимо для того, чтобы исключить возможность регистрации иностранцев по несуществующим адресам или на адресам, которые не имеют отношения к заявителям.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов в республике. Для иммигрантов, прибывших в республику порядке, не требующем получения визы, срок пребывания заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно он может составлять 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.