Эксперт Чантурия: неурожай кофе в Колумбии не повлияет на его цену Фото: Вадим ПОПОВ

Снижение производства кофе в Колумбии лишь незначительно повлияет на его стоимость в мире, так как страна не является основным поставщиком, об этом рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Национальная федерация производителей кофе сообщила, что производство кофе в Колумбии снизилось за последний «кофейный год» (с октября 2022 по январь 2023 года) на 14%, до 3,8 миллиона мешков. Это произошло из-за погодных условий, плантации страдали от низких температур на протяжении всего периода цветения и формирования плодов.

«Пока фундаментально причин паниковать нет. Потому что то, что сильно влияет на рынок, - это история с Бразилией», - сказал Чантурия.

Он отметил, что все остальные страны, безусловно, влияют на стоимость, но не так сильно.

Эксперт подчеркнул, что в Бразилии все спокойно, поэтому особых проблем нет.

Как писал сайт KP.RU, 22 августа 2022 года сообщалось, что в Бразилии случился неурожай кофе. Уточнялось, что летом прошлого года в Южной Америке летом была засуха, а зимой ударили заморозки. Именно Бразилия - крупнейший поставщик кофе на планете (40% мирового рынка). Пострадали плантации и в Колумбии.

Биржевики отмечали, что стоимость бразильской арабики бьет десятилетние рекорды. При этом бразильские цены на кофе диктуют цены на всем мировом рынке.

Рамаз Чантурия пояснял, что если биржевые цены зафиксируются на высоких уровнях надолго, то изменение розничной цены мы увидим только через полгода, не раньше.

Эксперта подчеркивал, что санкции не сильно ударили по поставкам кофе в Россию. Кофе к нам идет, но только новыми путями.