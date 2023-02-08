Экономист Литвиненко допустила, что импортные товары из Турции подорожают в России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, последствия его могут ощущаться еще долго, в том числе и в России.

Экономисты допускают, что после страшных последствий могут подорожать товары, которые Турция поставляет в Россию.

- В первую очередь, это продукты растительного происхождения, на втором месте — оборудование, а на третьем — текстильные изделия, - сказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ Инна Литвиненко.

Может быть не только увеличение цен, но и сбои в логистике: овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, текстиль и машинное оборудование поставляется в том числе из разрушенных регионов.

Но это временные трудности, которые будут сказываться один-два месяца, потом ситуация стабилизируется.

А вот тот факт, что Россия активно помогает Турции справляться с последствиями и разбирать завалы, наверняка положительно скажется на взаимоотношениях двух стран.

Тем временем, число погибших в результате землетрясения в стране достигло 9057 человек, передает "360".

Торги на Стамбульской фондовой бирже приостанавливают до вечера 14 февраля, сделки, совершённые в среду, 8 февраля, аннулируются, пишет RT.

Ранее, геофизики рассказали, где могут произойти следующие землетрясения. Под угрозой Индонезия, передает ФАН.