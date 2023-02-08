Авиаэксперты называли самые безопасные места в самолете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта. Вероятность погибнуть в авиакатастрофе очень мала – один шанс к 11 миллионам. Тем не менее, крушения порой происходят, и история знает случаи чудесного спасения, когда люди оставались целы, упав с огромной высоты.

Шансы уцелеть зависят от места, которое занимает пассажир.

Изучение историй катастроф за 35 лет показали, что меньше всего шансов у пассажиров средней части – там летальность составляла 39%, в передней части самолета – 38%, а в хвостовой – 32%.

Чаще всего спасаются те, кто находится ближе к аварийным выходам (при условии, что там нет пожара): чем короче путь до выхода, тем больше шансов уцелеть.

Хорошие шансы на спасение у пассажиров, которые занимают не дальше пятого рядя от аварийного выхода. А вот с шестого ряда шансы серьезно падают.

В случае взрыва бензобаков, гибнет середина салона, они расположены как раз в этой части. А вот в пожаре обречен «хвост».

В столкновениях преимущество у самых непопулярных средних мест, больше пострадают соседи по краям.

Кстати, на то, чтобы эвакуировать весь борт, бортпроводникам дается всего 890 секунд, сообщают Новые известия.