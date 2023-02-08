IT-эксперт Костунов объяснил, как владельцы VPN могут зарабатывать на пользователях Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

После введения санкций в отношении России, многие стали использовать VPN-сервисы. IT-эксперт Илья Костунов объяснил, какая опасность таится в таких инструментах и почему бесплатных сервисов не бывает.

Если сами пользователи не платят за VPN-сервис, то это за них обязательно делает кто-то другой. Часто покупателями выступают маркетинговые компании, которые выкупаю личные данные пользователей.

VPN-сервис позволяет создать канал из одной точки интернета в другую точку интернета. И владелец этого канала, как как раз контролирует весь потом данных. Эти сведения он может использовать по своему усмотрению: кто-то поступает честно и не хранит их, а кто-то, наоборот, собирает и аккумулирует.

- Люди, как правило, не задумываются, кто контролирует то или иное соединение. Вдруг за ним стоят какие-то мошенники? - рассуждает эксперт.

Даже если злоумышленники не создали свой сервис, то они могут выкупить уже собранные сведения.

- Владельцы VPN-сервисов активно торгуют персональными данными своих клиентов, поскольку это приносит вполне хорошие деньги, - отмечает Костунов в беседе с «Ридусом».

Так что личные данные, корпоративная информация, платежные карты могут легко стать добычей преступников.

- Такое происходит из-за банальной неосторожности, отсутствия минимальной цифровой грамотности и цифровой гигиены, - подчеркнул специалист.