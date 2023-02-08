OneTwoTrip назвал варианты бюджетных перелетов по России на майские праздники Фото: Иван ВИСЛОВ

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых бюджетных направлениях для поездок по России на майских праздниках до 5 000 рублей за полет в один конец. Об этом пишет «Газета.Ru».

Сообщается, что в период с 29 апреля по 14 мая 2023 года жители Москвы смогут улететь в Санкт-Петербург или Псков по меньшей мере за 2 600 рублей, а от 3000 рублей можно будет добраться до Тамбова, Череповца и Мурманска.

Бюджетные перелеты из Санкт-Петербурга будет доступно в Архангельск за 2900 рублей или в Казань за 3000 рублей. Так же можно будет отправиться в Самару и Ставрополь от 3100 рублей и 3400 рублей, соответственно.

Из Сочи можно будет улететь в Махачкалу от 2000 рублей, а также в Минеральные Воды. Из Екатеринбурга будут доступны бюджетные перелеты до Ижевска за 1700 рублей, а в Магнитогорск - от 1800 рублей.

Выгодные перелеты получится найти из Новосибирска, откуда до Кемерово можно будет добраться только за 1000 рублей, а до Томска - за 1500 рублей. На Алтай можно будет добраться до 2500 рублей. Из Сургута можно будет долететь до Кургана, Тобольска, Тюмени, Перми и Омска от 2900 до 3900 рублей в один конец.

Как сообщал ФАН, исследование аналитиков интернет-магазина туров Travelata.ru показало, что доля россиян, планирующих отправиться в путешествие в феврале этого года, на 60% превысила показатели 2022 года.

Ранее «Известия» писали о самых популярных направлениях для поездок по России. Согласно данным турсервиса Russpass, помимо Москвы и Санкт-Петербург, популярны Краснодарский край, Сахалин, Камчатка, а также Свердловская, Новосибирская и Тюменская области.