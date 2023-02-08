Офтальмолог Таевере назвала плохое зрение причиной головокружения и головных болей Фото: pixabay.com

Офтальмолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково, к.м.н. Мариям Таевере в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что при отсутствии своевременной коррекции плохого зрения и попытки компенсировать это прищуриванием, со временем все может привести к головным болям, а также головокружениям у взрослых, а у детей - к развитию амблиопии со стойким снижением зрения.

Как отметила эксперт, само по себе прищуривание не исправит зрение, а несвоевременное формирование связи между глазом и мозгом у взрослых приведет к головным болям, а также головокружениям и дискомфорту.

«Если для улучшения зрения человеку необходимо прищуриться, ему стоит использовать очки или контактные линзы, не игнорируя проблему», - заявила специалист.

Таевере рекомендовала не бояться носить очки, думая, что те могут испортить зрение еще сильнее. Она назвала такое распространенное мнение ошибочным.

«Также не стоит полагать, что использование более слабой, чем необходимо, оптической коррекции позволит сохранить зрение или каким-то образом будет способствовать тренировке глаз. Это не так», - сказала она.

Для профилактики проблем со зрением эксперт посоветовала ограничить длительную работу за компьютером, используя увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой и делая перерыв каждые 20–30 минут.

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