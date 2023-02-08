«Не все ладно в Британском королевстве»: Борис Титов отреагировал на попадание в санкционный список Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал свое попадание в санкционный список Великобритании, отметив, что британские ограничительные меры никак не повлияют на его работе и он продолжит защищать бизнес.

По его словам, санкционные ограничения в отношении омбудсменов говорят о том, что «не все ладно» в Соединенном Королевстве.

«Если и до омбудсменов - защитников добрались, то значит не все ладно в Британском королевстве. На моей работе это никак не скажется. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены», - заявил омбудсмен.

Комментируя вопрос с вином, Титов отметив, что в 2021 году Абрау получил высшую награду в Лондоне среди растущих виноделен. «Так что неплохое вино делаем. Теперь конечно могут и отнять, но вино от этого хуже не станет!», - добавил он.

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