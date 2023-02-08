Небензя: Россия сделает так, чтобы навсегда исключить угрозу от Украины Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации перечислил требования к Киеву, которые должны стать основной урегулирования конфликта.

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не исходила угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», - заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев.

Небензя назвал нереализуемым предложенный Зеленским план урегулирования.

Он подчеркнул, что так называемая формула Зеленского является просто насмешкой над понятием мирного плана.

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи.

Он подчеркнул, «...хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством».

Глава ведомства добавил, что Запад все решает за Украину без Украины.

23 января 2023 года Лавров указал, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

Министр отметил, что Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине, и даже провела несколько раундов переговоров с делегацией Киева - сначала в Стамбуле, а затем в режиме видеоконференций.