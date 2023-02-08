Госдума в I чтении приняла законопроект о полном запрете аудио- и видеозаписи фильмов в кинотеатре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым вводится полный запрет на аудио- и видеозапись фильмов или их фрагментов в кинотеатре.

Правительство внесло в Думу проект 10 ноября 2022 года. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», согласно которым вводится «прямой запрет на осуществление в кинозале кинотеатра аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов».

«В случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг», - говорится в пояснительной записке.

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря 2022 года Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Санкции для нарушителей остались неизменными, но при этом расширен список оснований для привлечения иноагентов к ответственности.

13 декабря 2022 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от «излишнего употребления» иностранных слов.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России.