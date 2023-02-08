Рамзан Кадыров сообщил о награждении 160 росгвардейцев в Чечне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что более ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды.

Кадыров пояснли, что награды вручил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров.

«Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены 24 силовика», - написал политик.

Он добавил, что медали «За отвагу» вручены 139 сотрудникам регионального управления.

Кроме того, Кадыров сообщил, что обсудил с Захаровым «за чашкой чая» ряд значимых вопросов.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция России на Украине завершится до конца текущего года.

8 февраля 2023 года глава Чечни сообщил, что российские войска отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республики.

Он подчеркнул, что в районе села Берестовое ДНР в результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон.

Кадыров отметил, что российские силы во время «огневого контакта» нанесли ощутимый урон украинским войскам.