Медведев назвал выступление лидера Pink Floyd Уотерса в ООН разрушением "стены" пропаганды Запада

Дмитрию Медведеву понравилось выступление Роджера Уотерса в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление на заседании Совбеза ООН знаменитого музыканта, одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса. По мнению российского политика, Уотерс сумел пробить "стену пропаганды Запада".

Такое заявление Медведев сделал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Медведев полагает, что выступивший на заседании Совбеза ООН британский рок-музыкант, вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс в ООН сносит стену лжи, возведенную Западом. «В ООН Роджер Уотерс сносит „стену“ лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Так он прокомментировал выступление Уотерса на заседании Совбеза ООН.

В ходе своего выступления в ООН Уотерс ранее публично призвал президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также НАТО и ЕС сменить курс и договориться о прекращении огня. Он считает, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее завершить путем проведения мирных дипломатических переговоров.

Также Роджер Уотерс сообщил, что, по его мнению, специальная военная операция России на Украине была спровоцирована другими государствами. Он полагает, что у Москвы были все законные и легитимные основания для того, чтобы объявить о начале СВО по защите Донбасса.