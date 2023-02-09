Матвиенко призвала власти Украины искать «формулу мира» с учетом законных интересов Москвы

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сделала важное заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не имеет шансов одержать победу над Россией на полях сражений, поэтому киевские власти должны сделать все для урегулирования конфликта мирным путем. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем официальном Telegram-канале.

Политик публично призвала высшее политическое руководство Украины активно искать формулу мира, которая поможет предотвратить окончательную катастрофу. «Потому что обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине», — уточнила политик.

Ранее бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в своем большом интервью публично признал, что переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года были сорваны Западом. По его мнению, у Киева и Москвы был вполне реальный шанс после длительных консультаций выйти на дипломатическое разрешение конфликта на Украине мирным путем. Однако западные политики посчитали такой вариант развития событий нежелательным и сделали все для срыва переговоров.

До этого подобное заявление делал и глава российского МИДа Сергей Лавров: он сообщал, что переговоры в прошлом году были сорваны киевским режимом под давлением "западных кураторов" Украины.