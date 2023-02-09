Путин обсудил с Совбезом РФ повышение пожарной безопасности и снижение риска паводков в стране

Владимир Путин дал важные указания своим подчиненным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин вечером 8 февраля 2023 года провел заседание Совета безопасности страны. Информацию о проведении данного мероприятия официально распространила пресс-служба Кремля.

Среди главных тем прошедшего совещания - улучшение ситуации с тушением лесных пожаров в России и устранения последствий паводков.

"Обсуждались, в частности, вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", - отмечает кремлевская пресс-служба. Никаких иных подробностей о содержании прошедшего мероприятия не сообщается, содержание выступления президента РФ Владимира Путина и других участников совещания в Кремле не приводят. При этом в Кремле уточняют, что данное совещание не было срочным и неожиданным, подготовка к нему велась заранее и все докладчики были подготовлены к разговору на обсуждаемую тему.

Среди участников совещания, в частности, значились, премьер РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие высокопоставленные российские чиновники, законодатели и силовики.