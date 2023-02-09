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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 22:39

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших устроить теракт

Об этом заявил Национальный антитеррористический комитет РФ
Александр КИСЛОВ
Российские спецслужбы ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта

Российские спецслужбы ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших устроить теракт. Информацию об этом распространил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

"Бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции, ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае", -- поясняют в пресс-службе НАК. В ведомстве подчеркивают, что бандиты были заблокированы в одном из жилых домов. Им было предложено сдаться, однако вместо этого злоумышленники открыли огонь по силовикам. В итоге ответным огнем преступники были ликвидированы.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщали о том, что режим контртеррористической операции (КТО) был введен 8 февраля 2023 года в границах хутора Петровский Ставропольского края для пресечения теракта.

Отмечалось, что ставропольские силовики проводят мероприятия по пресечению деятельности террористов. В итоге злоумышленники были ликвидированы, совершить планировавшийся террористический акт они в итоге так и не смогли. Известно, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы.