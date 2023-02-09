Российские спецслужбы ликвидировали бандитов, планировавших совершение теракта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших устроить теракт. Информацию об этом распространил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

"Бандитов, планировавших теракт на железнодорожной станции, ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Ставропольском крае", -- поясняют в пресс-службе НАК. В ведомстве подчеркивают, что бандиты были заблокированы в одном из жилых домов. Им было предложено сдаться, однако вместо этого злоумышленники открыли огонь по силовикам. В итоге ответным огнем преступники были ликвидированы.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщали о том, что режим контртеррористической операции (КТО) был введен 8 февраля 2023 года в границах хутора Петровский Ставропольского края для пресечения теракта.

Отмечалось, что ставропольские силовики проводят мероприятия по пресечению деятельности террористов. В итоге злоумышленники были ликвидированы, совершить планировавшийся террористический акт они в итоге так и не смогли. Известно, что жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы.