Губернатор Богомаз: украинские националисты попытались атаковать Брянскую область РФ

ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по территории Брянской области РФ с помощью нескольких ударных беспилотников. Такую информацию официально распространил губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что пострадавших и погибших в результате случившегося нет, также не пострадали никакие объекты на территории области.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА (беспилотными летательными аппаратами). Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять", - написал глава Брянской области в своем официальном телеграм-канале.

"Спасибо нашим защитникам! Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - добавил руководитель региона.

Ранее Богомаз публично рассказал о том, что четверо жителей Брянской области погибли и 22 получили ранения в результате обстрелов территории региона украинскими войсками с начала специальной военной операции РФ на Украине.

"С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась 272 раза обстрелам. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло", - отмечал несколько дней назад руководитель Брянской области в ходе профильного совещания под руководством президента России Владимира Путина.