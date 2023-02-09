Что произошло в ночь на 9 февраля

В Новосибирске прогремел мощный взрыв в жилом доме Фото: из соцсетей

В Новосибирске в жилой пятиэтажке прогремел взрыв. Из-за ЧП, причиной которого стала утечка газа, обрушился целый подъезд дома. Изначально сообщалось о двух погибших при взрыве, но в итоге один из считавшихся погибшими людей был найден живым. Еще три человека остаются под завалами.

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