Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Новокузнецке после реконструкции открылась Арена Кузнецких металлургов. Современный ледовый дворец площадью более 25 тысяч квадратных метров рассчитан на 7 тысяч зрителей и готов принять соревнования самого высокого уровня. В церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Это важнейший спортивных объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург». А главное - в Арене Кузнецких металлургов смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов».

Клуб «Металлург» сейчас борется за выход в Континентальную хоккейную лигу.

«Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ. Уверен, с поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», - отметил Вячеслав Фетисов.