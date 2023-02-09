Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске после взрыва газа

Фото: скрин видео МЧС

Утром в Новосибирске после взрыва газа в жилом доме спасателям удалось среди завалов найти живой женщину.

- Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута. Женщина спасена, - сообщили KP.RU в МЧС.

Сейчас жительницу дома госпитализировали в медучреждение, ее жизни ничего не угрожает. Также в ведомстве рассказали, что все силы и средства на месте происшествия направлены на спасение людей, группировка спасателей наращивается. Кроме того, для поиска людей под грудами разрушенного здания привлечены кинологические расчеты Сибирского спасательного центра и психологи.

- Всего задействовано 473 человека и 131 единица техники. Разбор завалов продолжается, - подытожили в МЧС.

Как уточняет "КП-Новосибирск", следственный комитет после взрыва возбудил дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что причиной взрыва стал "хлопок газа", в результате которого произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома.