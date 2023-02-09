В "Ростехе" сообщили о завершении испытания гранат, способных укрыть от удара высокоточных ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России завершились государственные испытания специальных гранат, которые позволяют укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет.

Особенность данной разработки заключается в том, что такая гранта создает непроницаемое облако для тепловизионных приборов. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

- Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания, - пояснили в "Ростехе" РИА Новости.

В корпорации пояснили, что сейчас идет оформление всех необходимых документов. После этого, как предполагается, можно будет начинать эксплуатацию гранат в войсках и запускать их серийное производство.

А в конце января этого года директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о разработке разведывательно-ударных коптеров, которые будут применять на фронтах специальной военной операции и смогут бить по противнику роем.

Ранее в ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации "Ростех" представил 9х19-мм самозарядный компактный пистолет "Полоз". Данный пистолет предназначен для скрытого ношения оперативными сотрудниками МВД и Росгвардии.