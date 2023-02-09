Курс доллара растет к рублю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг, 9 февраля 2023 года, поднялся выше 73 рублей, что произошло впервые с 27 апреля 2022 года.

Согласно информации биржи на 8:06 по московскому времени, курс американской валюты повышался почти до 73,4 рубля, а стоимость евро на пике достигал почти 78,7 рубля.

К 8:12 (мск) курс доллара замедлил свой рост до 73,26 рубля (+0,9%), а курс европейской валюты - до 78,43 рубля (+1%).

Как ранее писал сайт KP.RU, Центральный банк России устанавливает официальные курсы рубля теперь еще к девяти иностранным валютам. В перечень дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал.