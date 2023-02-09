В США захотели поблагодарить Путина за терпение Фото: REUTERS

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен признался, что хотел бы пожать руку российскому президенту Владимиру Путину.

- Я бы пожал ему руку, поблагодарил за терпение, за то, что он сделал для своего народа и мира, и сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине, - написал он в твиттер, комментируя вопрос от бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлии Мендель "что бы вы спросили, встретившись с Путиным?".

До этого Ноктис Дрейвен высказывал мнение, что политика киевских властей побуждает украинских мужчин перейти на сторону России. Ветеран напомнил о репрессиях, которые применяет украинское правительство в отношении собственных граждан.

А накануне американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц выступил с критикой в адрес президента страны Джо Байдена, заявившего, что "Россия виновата" в проблемах жителей США.