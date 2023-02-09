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НовостиПолитика9 февраля 2023 6:38

Зеленский заявил, что Макрон изменился с момента заявлений о недопустимости унижения России

Глава Украины обратил внимание, что французский лидер поддержал вступление страны в ЕС
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон "по-настоящему изменился" с тех пор, как говорил о недопустимости унижения России. Соответствующее заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro.

Украинский лидер обратил внимание, что французский политик поддержал вступление страны в Евросоюз и поставки танков Киеву.

"Именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС", - аргументировал Владимир Зеленский.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июне 2022 года Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, так как рано или поздно странам придется с ней сотрудничать. По его словам, необходимо "проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии" и в этом процессе "Франция должна выполнять роль посредника".