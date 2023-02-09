Россия и Иран рассматривают переход на цифровые валюты для транзакций

Россия и Иран могут перейти на расчеты в цифровых валютах Фото: Shutterstock

Россия и Иран рассматривают возможность перехода на цифровые валюты для транзакций. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.

"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией", - уточнил Дедов.

По его словам, инициатива пока только прорабатывается, так как для ее реализации требуется нормативно-правовая база. Дипломат назвал расчеты в цифровых валютах сложным вопросом, который требует тщательной проработки.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот между Россией и Ираном в 2022 году достиг 4,6 млрд долларов, что почти на 15% выше, чем годом ранее. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в ходе заседания комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Москве и Тегерану "крайне важно наращивать экономический потенциал", в том числе, за счет сотрудничества в сферах торговли, транспорта, логистики, энергетики, сельского хозяйства, банковского, инвестиционного и таможенного регулирования.