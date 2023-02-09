Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Врачи Ленинска-Кузнецкого теперь могут проводить диагностику пациентов на новом уровне

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В городскую больницу №1 Ленинска-Кузнецкого поступило новое высокотехнологичное оборудование, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев. Медицинская техника была приобретена по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Теперь врачи могут проводить более точную диагностику, используя современные флюорограф, маммограф и рентген-комплекс.

«Активно переоснащаем больницы и поликлиники больших и малых городов, чтобы по месту жительства, не выезжая в областные больницы можно было пройти любое обследование, плановую диспансеризацию. Все наши усилия по модернизации первичного звена системы здравоохранения региона направлены на повышение доступности качественной медицины для жителей», - отметил Сергей Цивилев.

Флюорограф и рентген-аппарат были приобретены для больницы взамен устаревшей техники, а маммограф появился в клинике впервые. Ранее пациенткам старше 40 лет приходилось проходить скрининг в медицинских учреждениях других районов города.